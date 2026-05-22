Scandal uriaș la AJVPS Vâlcea. Acuzații de abuzuri, intimidări, braconaj, sclavagism și afaceri cu hrana animalelor - DOCUMENTE

Scandal uriaș în interiorul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Vâlcea, după alegerile din cele trei cluburi de vânătoare din județ – Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Horezu. Potrivit unei anchete explozive realizate de Ziarul de Vâlcea, mulți membri ai asociației susțin că alegerile ar fi fost „trucate” pentru a pregăti instalarea ca director a lui Cristian Jianu, astfel încât, prin intermediul lui, fostul director să‑și mențină influența pe care o are de ani buni.

Potrivit surselor citate de Ziarul de Vâlcea , inclusiv din rândul angajaților asociației, în spatele operațiunii s-ar fi aflat inginerii Sorin și Marius Neagoie (tată și fiu) și actualul director al AJVPS, Ion Antonescu, care ar fi coordonat întreaga rețea de influență din teritoriu.

Cristian Jianu, omul pregătit pentru șefia AJVPS!

Toate aceste mișcări ar fi avut un obiectiv clar: instalarea lui Cristian Jianu în funcția de președinte al AJVPS Vâlcea, astfel încât, din umbră, familia Neagoie și Ion Antonescu să dețină controlul total asupra asociației.

Procurorii au intrat pe fir!

Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea a transmis că, în urma anchetei din Ziarul de Vâlcea,

„La nivelul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea se află în instrumentare un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la aspectele semnalate. Activitățile sunt desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun, conform competențelor”, a transmis IPJ Vâlcea.

Surse apropiate anchetei susțin că procurorii au început să culeagă informații și documente privind desfășurarea alegerilor din cele trei cluburi de vânătoare.

Vânătorii rup tăcerea: acuzații de abuzuri, intimidări, braconaj, sclavagism și afaceri cu hrana animalelor. După primele dezvăluiri făcute de Ziarul de Vâlcea, noi mărturii venite din interiorul sistemului conturează imaginea unei structuri controlate de ani de zile prin relații de familie, presiuni, intimidări și combinații financiare care ar prejudicia atât membrii asociației, cât și fondurile destinate gestionării faunei cinegetice.

Mai mulți vânători, paznici de vânătoare și membri ai grupelor din Drăgășani, Râmnicu Vâlcea și Horezu au acceptat să vorbească, sub protecția anonimatului, despre ceea ce ei numesc „teroarea instaurată” de familia Neagoie (inginerii Sorin și Marius, tată și fiu, angajați ai AJVPS Vâlcea).

Cea mai bună dovadă o reprezintă ultimele alegeri interne din cadrul cluburilor de vânătoare Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, care ar fi fost organizate „cu dedicație”, pentru a păstra controlul asupra structurilor AJVPS.

„AJVPS a ajuns un stat în stat”

Miza este un patrimoniu cinegetic impresionant: numeroase fonduri cinegetice și mii de hectare aflate în administrarea AJVPS, sume foarte mari provenite din cotizațiile a peste 9.000 de membri, autorizații, partide de vânătoare și gestionarea hranei complementare pentru animale.

Într-o astfel de structură, transparența și legalitatea nu ar trebui să fie opționale, iar Ziarul de Vâlcea consideră că acuzațiile prezentate sunt suficient de grave pentru a impune verificări urgente din partea Poliției Române, Parchetului, Gărzii Forestiere, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, dar și a instituțiilor de control financiar.