Bolojan: Vom aproba în maximum două săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele inaugurate

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că Guvernul va aproba în maximum două săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât ele să devină operaționale din toamna acestui an.
Bolojan a participat, împreună cu ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, la inaugurarea unei noi creșe în Sectorul 6, situată pe bulevardul Iuliu Maniu.
'Mă bucur să particip la această inaugurare la creșa cu numărul 96, ne apropiem deci de 100 de creșe construite în acești ani în România, printr-un program combinat, care se bazează pe finanțări din fonduri europene, prin programul PNRR, prin fonduri guvernamentale, derulat în parteneriat între Compania Națională de Investiții și autoritățile locale. Această formă de colaborare permite identificarea unor amplasamente, autoritățile locale știind care sunt cele mai bune locații și combină interesul local cu programul guvernamental, care asigură cofinanțarea principală a acestei lucrări', a afirmat Bolojan.
El a arătat că, 'în ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile tinere, în căutare de locuri de muncă, s-au mutat în urbanul mare, în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară de locuri în creșe, pentru ca aceste tinere familii, pe de o parte, să poată oferi condiții mai bune copiilor lor în această perioadă de creștere, dar, pe de altă parte, să-și poată câștiga existența, să se integreze în companiile în care lucrează'.
Potrivit premierului, acest program vine să susțină aceste familii tinere.
Bolojan a precizat că în cel mult două săptămâni va fi aprobat un memorandum pentru asigurarea posturilor necesare pentru angajarea personalului și în această creșă și în celelalte care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât în timpul cel mai scurt, din toamna acestui an, ele să devină operaționale. 'Vom aproba acest memorandum în maximum două săptămâni, în așa fel încât să se poată declanșa procedurile de angajare', a adăugat el.
Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la rândul său, că Programul guvernamental de construire de creșe 'Sfânta Ana' are în portofoliu astăzi 247 de construcții de creșe, din care 110 finanțate cu fonduri europene din PNRR și vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august și celelalte finanțate de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării și al Companiei Naționale de Investiții.