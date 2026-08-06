Economie· 1 min citire

Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA circulă pe ruta București – Brașov

Autoritățile au cumpărat zeci de trenuri PESA

Autoritățile au cumpărat zeci de trenuri PESA

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 6 aug. 2026, 10:38

Primul tren electric PESA care intră în serviciul comercial în România va circula pe relația București Nord – Brașov, după o modificare de ultim moment a programului. Inițial, rama poloneză era programată pe ruta București – Constanța, însă trenul Regio 8011 a rulat joi dimineață în formula clasică, cu locomotivă electrică și vagoane etajate.

Potrivit CFR Călători, primul tren PESA pleacă joi după-amiază spre Brașov și revine seara în Capitală. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că primele cinci rame vor fi folosite pe rutele București Nord – Brașov și București Nord – Obor – Fetești – Constanța. Alte cinci unități vor fi predate săptămâna viitoare operatorului privat Transferoviar Călători, pentru relația București Nord – Roșiori Nord.

Achiziția celor 62 de rame electrice regionale PESA, în valoare de peste 2,7 miliarde de lei (cu TVA), a fost finanțată din Fondul de Modernizare al UE. Livrările au întârziat din cauza problemelor legate de facilitățile de mentenanță, garniturile rămânând garate la Gara Obor. Săptămâna viitoare este așteptată și intrarea în circulație a primului tren interregional PESA, pe ruta Galați – Constanța.

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