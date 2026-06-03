Când ar putea fi redeschis Transfăgărășanul

Până la redeschiderea Transfăgărășanului, turiștii pot folosi telecabina pentru traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Meteorologii spun că, în zona Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, mai există doar petice de zăpadă.

Circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan, pe sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată în a doua jumătate a lunii iunie, potrivit unui anunț făcut de Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.

În prezent, echipele de drumari lucrează la deszăpezirea șoselei, astfel încât traficul să poată fi redeschis în condiții de siguranță. Reprezentanții DRDP Brașov au transmis, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că lucrările se apropie de final, subliniind că „mult a fost, puțin a mai rămas”.

Transfăgărășanul este închis din 20 octombrie 2025, din cauza pericolului de avalanșe și a stratului consistent de zăpadă.