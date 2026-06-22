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Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 12:21

O anchetă este în desfășurare în Italia, după ce o adolescentă de 13 ani și mama ei, o femeie de origine română, au fost găsite fără viață într-un apartament din Torino, într-un posibil caz de omor urmat de sinucidere.

Potrivit presei italiene, fata, identificată ca Isabella Cojocariu, a fost descoperită fără suflare pe podeaua locuinței, în timp ce mama sa, Mihaela Belecciu, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită spânzurată de cadrul unui pat supraetajat.

Descoperirea a fost făcută de fiica cea mare a femeii, în vârstă de 19 ani, care s-a întors acasă în cursul dimineții și a alertat imediat autoritățile. Echipele de intervenție sosite la fața locului au încercat să o resusciteze pe adolescentă, însă fără rezultat. Tânăra de 19 ani, aflată în stare de șoc, a fost transportată ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia locuia împreună cu cele două fiice ale sale, după ce se despărțise recent de soțul aflat în România. Anchetatorii iau în calcul ipoteza conform căreia mama și-ar fi ucis mai întâi fiica, apoi și-ar fi luat viața.

Cazul este investigat de autoritățile italiene, sub coordonarea procurorului Roberto Furlan, în timp ce vecinii descriu familia ca fiind una liniștită, dar afectată în ultima perioadă de probleme emoționale și de despărțirea părinților.

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