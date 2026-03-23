China intervine pe piața energiei: creșterea prețurilor la carburanți, limitată temporar
China intervine pe piața energiei: creșterea prețurilor la carburanți, limitată temporar
Autoritățile din China au anunțat introducerea unui plafon pentru majorarea prețurilor la carburanți, într-o încercare de a proteja consumatorii în contextul scumpirilor accelerate de pe piața globală a petrolului.
Măsura vine pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Prețul țițeiului a urcat semnificativ după izbucnirea conflictului de la finalul lunii februarie, declanșat de loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran. Situația a fost amplificată de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol.
Ultima ajustare a prețurilor interne în China a avut loc pe 9 martie, însă între timp cotațiile internaționale au crescut puternic, potrivit Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă.
Instituția a transmis că noile măsuri sunt temporare și urmăresc limitarea impactului acestor scumpiri asupra populației și economiei. Oficialii subliniază că intervenția are rolul de a menține stabilitatea economică și socială, fără a modifica mecanismul general de formare a prețurilor la produsele petroliere rafinate.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News