Acordul UE–Mercosur intră în vigoare: tarife reduse și piețe noi pentru firmele europene

Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și Mercosur intră în vigoare, cu aplicare provizorie, marcând un moment important pentru relațiile economice dintre cele două blocuri.

Pentru a sublinia importanța acestui pas, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa, alături de președintele Consiliului European, António Costa, la o videoconferință cu liderii statelor din Mercosur.

Oficialii europeni susțin că acordul va aduce beneficii rapide pentru economie, atât pentru companii, cât și pentru cetățeni. De la început, tarifele comerciale vor fi reduse, iar accesul pe piețe noi va deveni mai facil pentru firmele europene.

„Este momentul ca întreprinderile și cetățenii să profite de avantajele acestui acord. Tarifele scad, iar oportunitățile cresc, fie că vorbim despre companii, consumatori sau fermieri”, a declarat Ursula von der Leyen.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va elimina treptat taxele vamale pentru peste 91% dintre produsele exportate de UE către Mercosur, facilitând accesul la o piață comună de peste 700 de milioane de oameni.

Printre domeniile care vor beneficia imediat se numără exporturile de autoturisme, produse farmaceutice, vinuri, băuturi spirtoase și ulei de măsline, pentru care tarifele vor fi reduse semnificativ sau eliminate.

Reprezentanții UE consideră că acest acord consolidează poziția economică a Europei la nivel global și creează noi oportunități într-una dintre cele mai mari zone comerciale din lume.