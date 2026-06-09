Decizie dură pregătită la Bruxelles! UE vrea să interzică accesul tuturor celor care au luptat de partea Rusiei în Ucraina

Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai severe măsuri de până acum împotriva persoanelor implicate în războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Comisia Europeană a propus introducerea unei noi sancțiuni care ar putea bloca accesul pe teritoriul UE pentru toți cei care au luptat în armata rusă după începutul conflictului.

Măsura face parte din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Bruxelles împotriva Moscovei și reprezintă o premieră în politica de sancțiuni a Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că propunerea vizează interzicerea intrării în statele membre pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la declanșarea invaziei asupra Ucrainei.

Potrivit oficialului european, obiectivul este transmiterea unui mesaj clar că spațiul comunitar nu va fi accesibil celor care au participat la operațiunile militare desfășurate împotriva Ucrainei.

Noua măsură ar urma să completeze seria de sancțiuni economice și individuale adoptate de Uniunea Europeană în ultimii ani, în încercarea de a crește presiunea asupra Rusiei și a persoanelor asociate războiului.

Pachetul de sancțiuni este așteptat să fie analizat și aprobat de statele membre în perioada următoare, termenul vehiculat pentru adoptare fiind mijlocul lunii iulie 2026. Tot atunci ar urma să fie discutate și alte măsuri legate de plafonarea prețului petrolului rusesc și de restricțiile economice aflate deja în vigoare.

Dacă propunerea va fi aprobată, persoanele vizate riscă să nu mai poată intra în niciun stat al Uniunii Europene, indiferent de scopul călătoriei, transformând măsura într-una dintre cele mai extinse interdicții de acest tip adoptate până acum de Bruxelles.