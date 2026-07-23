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Economie· 2 min citire
Câte peturi și sticle au reciclat românii în prima parte a anului 2026
RetuRO
Publicat23 iul. 2026, 16:28
SursăRealitatea.net
Românii au returnat prin Sistemul de Garanție-Returnare peste 2,4 miliarde de ambalaje în perioada ianuarie-iunie 2026, potrivit unui comunicat transmis de RetuRO, administratorul sistemului.
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