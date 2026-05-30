George Simion: „Un continent care nu își poate apăra granițele, economia și identitatea nu va rămâne o putere globală”

Președintele AUR, George Simion, a criticat modelul economic promovat în ultimele decenii la nivelul Uniunii Europene, susținând că acesta a condus la slăbirea economiilor naționale și la apariția unor dependențe strategice periculoase.

În discursul susținut la Forumul Economic European organizat de ECR la Cluj, liderul AUR a afirmat că cetățenilor europeni li s-a prezentat drept progres o serie de politici care au dus la dezindustrializare și pierderea competitivității.

„Românilor și altor națiuni din Uniunea Europeană li s-a spus să renunțe la anumite valori, iar acest lucru a fost numit progres. Ni s-a spus că modelul nostru este depășit, iar acum Europa depinde de producția din China, de alții pentru apărare și de regiuni instabile pentru resurse energetice esențiale”, a declarat George Simion, vicepreședinte al ECR Party.

Președintele AUR a avertizat că un continent care nu mai produce și nu își poate proteja interesele strategice riscă să își piardă relevanța la nivel global.

„Un continent care nu își poate apăra granițele, economia și identitatea nu va rămâne o putere globală”, a subliniat acesta.

George Simion a pledat pentru reducerea taxelor, stimularea antreprenoriatului și relansarea marilor proiecte economice și industriale.

„Europa trebuie să devină din nou un continent care construiește. Trebuie să investim în infrastructură, în energie, în capacități industriale și în inovație tehnologică. Acestea reprezintă fundația civilizației noastre”, a declarat liderul AUR.

Acesta a adăugat că prosperitatea economică nu poate fi construită exclusiv prin reglementări și birocrație, ci prin susținerea celor care produc valoare și dezvoltare.