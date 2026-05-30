George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului
Nick Adams
Trimisul președintelui Donald Trump, Nick Adams, participă sâmbătă dimineață la Forumul Economic European 2026, ECR, eveniment organizat la Cluj-Napoca. Acesta a venit în România la invitația președintelui AUR George Simion.
Principalele declarații ale lui George Simion:
Noi ca gazde, ca conservatori europeni și reformatori ne am dorit să vă salutăm și să vă spunem bun venit în orașul Cluj-Napoca, un oraș al României și al Europei, plin de cultură, plin de istorie. Și ne bucurăm să fim cunoscuți în Europa și în lume.
Dragi prieteni din Europa și din Statele Unite, bine ați venit într-o regiune a Europei care încă mai crede că țările contează, că democrația încă mai contează și că identitatea contează. O Europă care încă mai crede - noi liderii politici ar trebui să răspundem în primul rând propriilor noștri cetățeni și nu unor structuri birocratice îndepărtate. Acesta este motivul pentru care suntem astăzi aici.
Aș vrea să mulțumesc secretarului nostru general, Antonio Giordane din Italia. Și să vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni, care ieri ne-ați transmis gândurile voastre, salutările voastre și mesaje pentru ce s-a întâmplat ieri dimineață.
Un atac cu dronă în România, un atac care nu țintea România, Galațiul, ci țintea o civilizație antică, o civilizație antică unde atât români, cât și ucraineni trăiesc în pace, iar acum nu se mai pot bucura de pace în ultimii patru ani. Avem cetățeni români, acolo avem cetățeni europeni care au fost atacați de același virus care atacă peste tot, unde vedem totalitarism și dictatori. Un alt motiv pentru care ne-am reunit astăzi aici, în inima Europei și a României, este să apărăm lumea liberă, iar lumea liberă este compusă de-a lungul continentului nostru.
Problema este că, pe continentul nostru, oamenii simt din ce în ce mai mult că Europa se mișcă în direcția greșită. Ni se promite prosperitate, competitivitate, stabilitate. Dar, în schimb, foarte multe regiuni ale Europei devin economic din ce în ce mai slabe, dependente, deconectate politic de propria societate. Cetățenilor li se spune să rămână tăcuți, în timp ce industriile se prăbușesc, prețurile energiei explodează și întregi sectoare sunt sacrificate în numele experimentelor ideologice. Noi suntem împotriva acestei nebunii Green deal și noi ne dorim, pur și simplu, rațiune.
Ieri, drona putea fi doborâtă din F16, cele construite în Statele Unite... Costul rachetelor ar fi fost de milioane de euro, dar cineva a făcut un calcul greșit. Nu ar trebui să o doborâm. Dar cât costă, cât valorează viața unui cetățean? Pentru că o viață umană este același lucru, fie ea românească, ucraineană, italiană sau americană. Deci, trebuie să apărăm viața. Trebuie să apărăm pacea. Trebuie să apărăm raționamentul și libertatea de exprimare.
Trebuie să apărăm valorile care ne-au adus aici împreună din Italia până în Croația. Fiecare îngrijorare pe care o avem legată de migrație, suveranitate, cenzură sau scăderea economică este imediat dată la o parte de extremiștii de stânga. Dar adevărata întrebare pe care vreau să v-o pun tuturor astăzi, aici este cine a devenit extremist? Și vă întreb acum, dragi prieteni: cetățenii care cer granițe sigure și viața pe care să și-o permită economic, sunt extremiști? Antreprenorii care cer mai puțină birocrație, costuri mai mici la energie, sunt ei extremiști? Dar să le spunem familiilor care încearcă să își păstreze valorile și tradițiile sunt ele extremiste? Eu cred că extremiștii sunt în altă parte. Unele dintre elitele politice care au deschis Europa, vechiul continent, către migrație necontrolată, către atacuri asupra libertății de exprimare, către pedepsirea libertății economice cu reglementări fără limite, aceștia sunt extremiștii.
(...) a unora dintre acești așa-zise elite de la World Economic Forum devin din ce în ce mai speriate de proprii cetățeni și că liderii de pe propriile națiuni democrația în sine începe să se slăbească, să scadă. Începem să vedem semne din ce în ce mai îngrijorătoare în Europa. Un activist din Belgia a fost trimis la închisoare pentru așa-zisul său hate speech după ce și-a exprimat opinia bazată pe realități factuale. În Germania politicieni sunt opriți de la a călători la conferințe internaționale pentru că pentru că ar comite crime? Nu, nu din cauza asta, ci pentru că sistemului nu-i plac ideile lor. În Marea Britanie, Kier Starmer a blocat mai mulți politicieni europeni, inclusiv din Polonia, doar pentru că ar fi trebuit să vorbească la un eveniment împotriva imigrației ilegale din Londra. Asta nu este democrație.
Principalele declarații ale lui Nick Adams:
Doamnelor și domnilor, e o onoare să mă aflu aici, alături de voi, în Romania astăzi. Această săptămână a fost prima dată pentru mine în România. Am venit aici cu propriile mele așteptări. Toate au fost nu doar îndeplinite, ci chiar depășite.
Mi s-a spus că mâncarea de aici este bună și am descoperit că este excelentă. Mi s-a spus că femeile de aici sunt frumoase și am descoperit că sunt absolut frumoase. Fiind singura țară din această parte a Europei în care se vorbește o limbă română, mi s-a părut că auzind româna, auzeam limba iubirii.
Aș spune de asemenea că în mod normal mă concentrez doar pe entuziasmul meu pentru turismul american, dar astăzi atâta ca turist, cât și ca vizitator aici în țara voastră, mă simt extrem de încărcat. De aceea vreau să invit orice persoană din această cameră să vină alături de mine în Statele Unite, preferat în această vară. Este sezonul sezonul turismului american este de 365 de zile pe an, dar vara aceasta vom merge la maximum în pe 4 iulie este a 250 a aniversare a independenței și vom face cea mai mare petrecere pe care lumea a văzut-o vreodată. Ascultați-mă pe mine: nu ați vrea să ratați asta!
Videoclipurile pe care le veți reda online nu vor reuși să arate adevărata măreție a ceea ce a planificat președintele Donald Trump. Aș vrea să mă asigur că nu veți fi dezamăgiți că România nu participă la Cupa din anul acesta. Vreau să mă asigur că veți participa. Cine știe, poate într-o zi în viitorul apropiat, sper, România ar putea chiar să găzduiască Cupa Mondială. Știu că ați face o treabă minunată.
Citește și:
- 09:49 - Gigi Becali, atac cu talpa la adresa lui Mihai Rotaru: „Începem becalizarea României!” / „Și Mititelu are mai multe calificări în Europa decât tine”
- 08:22 - „Milogii joacă prin Europa!” Olaru și Tănase, ironii devastatoare după victoria cu Dinamo pentru barajul Conference League
- 17:45 - Sorana Cîrstea face spectacol la Paris: calificare en-fanfare și un dublu 6-0 devastator
- 15:50 - Lovitură devastatoare pentru Gigi Becali! FCSB a pierdut definitiv războiul pentru numele „Steaua”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News