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Încrederea în Nicușor Dan stagnează, iar tot mai mulți români văd alegerile anticipate drept soluție

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 19:47

La aproape două luni de la declanșarea crizei politice, un nou sondaj arată că interesul românilor pentru situația politică este în creștere, iar tot mai mulți consideră că alegerile anticipate ar reprezenta cea mai bună soluție pentru depășirea blocajului.

Potrivit cercetării realizate de Agenția de Rating Politic, clasamentul încrederii în liderii politici este condus de Ilie Bolojan, care a ajuns la o cotă de încredere de 29,5%, în creștere față de perioada anterioară. Dominic Fritz și George Simion înregistrează, de asemenea, un avans, în timp ce președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la același nivel ca în luna aprilie.

Întrebați cine poartă principala responsabilitate pentru prelungirea crizei politice, 21,7% dintre respondenți au indicat PSD, iar 21,4% au considerat că vina aparține tuturor partidelor în egală măsură.

În ceea ce privește activitatea președintelui Nicușor Dan în ultimele două luni, aproximativ o treime dintre participanți au spus că acesta nu a avut un plan clar și doar a reacționat la evenimente, în timp ce 19% au apreciat că a avut o atitudine neutră.

Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că niciunul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier nu este potrivit. Întrebați care ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice, o treime au indicat organizarea de alegeri anticipate, în timp ce aproape un sfert au declarat că nu au o opinie.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 36% din voturi, potrivit sondajului. PNL s-ar clasa pe locul al doilea, cu 22,4%, urmat de PSD, cu aproape 18%, și USR, cu 10,5%.

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie – 3 iulie, pe un eșantion de 1.774 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, prin interviuri telefonice și online. Marja de eroare este de ±2,8%.

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