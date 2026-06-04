INHGA: Cod galben de inundații în opt bazine hidrografice, până vineri dimineața

Sursă: realitatea.net

Potrivit hidrologilor, în intervalul 4 iunie, ora 12:00 - 5 iunie, ora 10:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineața, în opt bazine hidrografice.



Potrivit hidrologilor, în intervalul 4 iunie, ora 12:00 - 5 iunie, ora 10:00, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni - amonte S.H. Bălăușeri (județele: Harghita și Mureș), Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc - amonte S.H. Sighișoara (județele: Harghita, Mureș și Brașov), Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj) și Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județele: Mehedinți și Dolj).



Fenomene hidrologice similare se vor semnala și pe: Râul Negru (județele: Harghita, Covasna și Brașov), Bârsa (județul Brașov), Olt - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman), Vedea - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov) și Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița).



Atenționarea hidrologică vizează și unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Vâlcea și Dolj, pe parcursul zilei de joi, între orele 14:00 - 00:00. AGERPRES