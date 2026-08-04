Microsoft avertizează: nu instala această „actualizare” pe Wi-Fi-ul hotelului. Hackerii îți pot controla laptopul și fura parolele

Publicat 4 aug. 2026, 08:14 Sursă realitatea.net

Microsoft îi avertizează pe cei care folosesc rețelele Wi-Fi din hoteluri, aeroporturi și centre de conferințe să fie atenți la actualizările care apar imediat după conectare. În spatele ferestrelor care par trimise de Windows sau de browser se poate ascunde un program periculos, capabil să le ofere hackerilor controlul asupra laptopului și acces la parole, documente sau conturi de serviciu.

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