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Politica· 1 min citire
Alexandru Rogobete, ironii la adresa lui Ilie Bolojan: „Ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari”
Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete
Într-un videoclip filmat chiar dintr-un bloc operator și distribuit pe rețelele de socializare, deputatul PSD a atacat acid propunerile de raționalizare a consumului de curent electric în spațiul public.
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