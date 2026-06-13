Noi detalii: Pomohaci a atacat măsura arestului preventiv

Noi informații în cazul fostului preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci.
Acesta rămâne în arest preventiv după ce judecătorii au confirmat definitiv măsura și în al doilea dosar care îl vizează. Acuzat de infracțiuni sexuale grave și cercetat într-un alt dosar pentru trafic de droguri de mare risc, Pomohaci se află acum în centrul unuia dintre cele mai răsunătoare scandaluri din ultimii ani.
Scandalul care îl are în prim-plan pe Cristian Pomohaci se adâncește, după ce instanțele au decis definitiv ca fostul preot să rămână în arest preventiv în ambele dosare deschise pe numele său.
Totul a început în urma unor percheziții efectuate de anchetatori la locuințele acestuia, unde au fost descoperite droguri, dar și importante sume de bani, estimate la aproape două milioane de euro.
În paralel cu ancheta privind drogurile, procurorii au deschis un al doilea dosar care vizează infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024-2026, Cristian Pomohaci ar fi profitat de vulnerabilitatea unor minori de sex masculin, cărora le-ar fi oferit bani și alte beneficii materiale. În acest dosar, fostul preot este cercetat pentru fapte extrem de grave, inclusiv viol asupra unui minor și agresiune sexuală.
Pe 4 iunie, Judecătoria Târgu Mureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul privind infracțiunile sexuale. O zi mai târziu, un nou mandat de arestare preventivă a fost emis și în dosarul de trafic de droguri de mare risc.
Cântărețul de muzică populară, în vârstă de 57 de ani, este suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu băieți cu vârste de până în 16 ani. Faptele ar fi fost comise în anul 2022, potrivit anchetei. Cristian Pomohaci a scăpat nepedepsit și după ce nu a plătit 130 de mii de lei taxe la stat, fiind condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscală după ce și-a recunoscut fapta.