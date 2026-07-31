Pană masivă de curent în Sibiu și localitățile din jur. Spitalul județean, semafoarele, rețelele de telefonie, grav afectate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 18:33

O pană majoră de curent a afectat vineri municipiul Sibiu și mai multe localități din județ, lăsând fără energie electrică zeci de străzi și provocând probleme inclusiv în rețelele de telefonie mobilă. Avaria s-a extins treptat, iar până după-amiaza atât locuințe, cât și instituții și infrastructura rutieră au fost afectate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pana de curentSibiu