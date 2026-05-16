Marco Rubio laudă România: Bucureștiul a deschis bazele NATO pentru operațiunile SUA din Iran

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis mesaje de apreciere la adresa României, după ce autoritățile de la București au permis Statelor Unite să utilizeze bazele NATO de pe teritoriul țării în contextul conflictului din Iran. Decizia strategică a României consolidează parteneriatul cu Washingtonul, dar reașază Bucureștiul în prima linie a dinamicii de securitate globală.

România și aliații din Est, lăudați de Washington

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a adus elogii României și altor state aliate din flancul estic, după ce Bucureștiul a permis Statelor Unite să utilizeze bazele NATO în contextul războiului din Iran. Oficialul de la Washington a subliniat că reacția promptă a unor țări a fost crucială pentru operațiunile americane, oferind ca exemple pozitive Portugalia, Polonia, România și Bulgaria. Potrivit acestuia, Portugalia a răspuns afirmativ solicitărilor chiar înainte de a cunoaște detaliile exacte ale misiunii, în timp ce statele din Europa de Est au „sărit în ajutor” fără ezitare.

Critici dure la adresa Spaniei

La polul opus, Marco Rubio a lansat un atac extrem de dur la adresa Madridului, după ce Spania a refuzat trupelor americane dreptul de a folosi infrastructura militară de pe teritoriul său. Secretarul de stat a catalogat atitudinea autorităților spaniole drept „cumplită” în raport cu interesele Statelor Unite, taxând refuzul ca pe o lipsă de solidaritate în momente de criză majoră.

Semne de întrebare privind viitorul NATO

Refuzul Spaniei a redeschis la Washington o dezbatere profundă legată de utilitatea și echilibrul de forțe din interiorul Alianței Nord-Atlantice. Marco Rubio a ridicat semne de întrebare legitime cu privire la scopul rămânerii SUA într-o alianță în care Washingtonul își asumă apărarea celorlalți membri, dar este blocat în momente cruciale. Oficialul american a subliniat că simpla prezență în bazele militare nu este suficientă dacă, în timp de război, accesul este restricționat, punând sub semnul întrebării modul în care SUA își pot proteja propriul interes național prin intermediul NATO.