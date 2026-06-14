Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale
Foto/Arhivă
Publicat14 iun. 2026, 20:55
SursăRealitatea PLUS
Mii de oameni au ieșit în stradă la Geneva în semn de protest, cu doar câteva ore înainte de începerea oficială a Summitului G7 din Evian, Franța. Întâlnirea la nivel înalt se anunță una extrem de tensionată, pe agenda liderilor globali aflându-se decizii economice și geopolitice majore, capabile să schimbe echilibrul global.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:41Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”
- 22:22Rezultate Loto duminică, 14 iunie 2026. Reportul la Loto 6/49 a depășit suma de 6 milioane de euro
- 14:55Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Trump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News