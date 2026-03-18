Victorie categorică la FRF: Răzvan Burleanu obține al patrulea mandat cu 258 de voturi
Răzvan Burleanu a fost reales, miercuri, în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, obținând al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF, după o victorie categorică în cadrul Adunării Generale desfășurate la Casa Fotbalului din București.
Actualul președinte a primit 258 din cele 263 de voturi exprimate, în timp ce contracandidatul său, Ilie Ștefan Drăgan, a fost votat de doar 5 membri. Rezultatul confirmă susținerea covârșitoare de care Burleanu se bucură în rândul structurilor afiliate federației.
Răzvan Burleanu a ajuns pentru prima dată la conducerea FRF în 2014, la doar 29 de ani, când a câștigat surprinzător alegerile din postura de outsider, într-un context marcat de condamnarea lui Gheorghe Popescu în Dosarul Transferurilor, chiar înainte de scrutin.
În turul doi, acesta l-a învins pe Vasile Avram, beneficiind și de sprijinul altor candidați retrași. Ulterior, Burleanu și-a consolidat poziția, câștigând un nou mandat în 2018, după ce l-a învins pe Ionuț Lupescu încă din primul tur, iar în 2022 a fost reales fără contracandidat, cu votul unanim al celor prezenți.
Citește și:
- 17:09 - Scene șocante în Brăila: femeie înjunghiată de soț după ce i-a spus că vrea să divorțeze
- 16:34 - Fost jucător la Farul și Steaua, mort în tragedia din Portul Midia. Mesaje de condoleanțe de la cele două cluburi
- 16:07 - NATO analizează extinderea conductelor de combustibil spre est, inclusiv în România, în contextul tensiunilor cu Rusia
- 15:41 - Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”
