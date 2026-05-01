Autocar cu 27 de persoane, cuprins de flăcări în Tulcea: pasagerii au reușit să se salveze la timp

Un autocar în care se aflau 27 de persoane a fost cuprins de un incendiu vineri, în localitatea Topolog, județul Tulcea. Din fericire, toți pasagerii au reușit să se evacueze înainte ca focul să se extindă, fără a fi înregistrate victime.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, echipajele au fost alertate pentru a interveni la stingerea incendiului izbucnit la mijlocul de transport.

La momentul incidentului, toate cele 27 de persoane aflate în autocar au ieșit în siguranță, înainte de sosirea pompierilor.

La fața locului au intervenit pompierii de la Stația Babadag, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au confirmat că nu există persoane rănite. Intervenția pompierilor este în desfășurare, urmând ca, după lichidarea incendiului, să fie stabilite cauzele producerii acestuia.