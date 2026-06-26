Incident tehnic la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei. A fost descoperită o tasare de 50 de metri, iar autoritățile monitorizează situația

Un incident tehnic a fost semnalat la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, aparținând Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, după apariția unei avarii la sistemul de recirculare a apei. În urma verificărilor efectuate în teren, specialiștii au identificat o tasare de mari dimensiuni în cuveta iazului de decantare și au observat creșterea turbidității apei în râul Jiul de Vest. Autoritățile au dispus măsuri urgente pentru limitarea efectelor incidentului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre depozit de zgura