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Cifrele dezastrului: 2 din 3 români nu-l mai vor pe Ilie Bolojan - SONDAJ

Ilie Bolojan, presedinte PNL

Ilie Bolojan, presedinte PNL

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat15 iul. 2026, 11:58
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a devenit cel mai impopular politician român, arată un recent sondaj de opinie.Respondenții l-au considerat principalul responsabil atât pentru blocajul politic, cât și pentru situația economică dificilă. Prin urmare, 66% dintre cei chestionați nu ar dori ca Bolojan să mai stea în fruntea Guvernului, potrivit sondajului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie.

Cine considerați că poartă principala responsabilitate pentru actualul blocaj politic din țară?

  • Premierul Ilie Bolojan – 16%

  • PSD – 14%

  • Președintele – 14%

  • Guvernul – 13%

  • AUR – 2%

  • Toate partidele – 36%

  • (SPONTAN) Alt răspuns – 4%

  • (SPONTAN) Nu știu / Nu răspund – 1%

SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

Pe o scală de la 1 la 10, ce notă i-ați acorda lui Ilie Bolojan, gândindu-vă la activitatea pe care a avut-o până acum la conducerea Guvernului României?

  • 1 – 29%

  • 2 – 6%

  • 3 – 3%

  • 4 – 7%

  • 5 – 12%

  • 6 – 8%

  • 7 – 9%

  • 8 – 11%

  • 9 – 8%

  • 10 – 6%

  • (SPONTAN) Nu știu / Nu răspund – 1%

Media: 4,71

SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

Considerați că Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continuare, premierul României?

  • NU – 66%

  • DA – 32%

  • (SPONTAN) Nu știu / Nu răspund – 2%

SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri PARLAMENTARE, care este partidul pe care l-ați vota?

  • AUR – 40%

  • PSD – 21%

  • PNL – 17%

  • USR – 10%

  • UDMR – 3%

  • SENS – 2%

  • POT – 1%

  • Alt răspuns – 4%

SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

Volumul eșantionului: 1002 respondenți, 18+, populație generală
Tipul eșantionului: simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată: ± 3,1%
Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
Perioada culegerii datelor: 29 iunie – 2 iulie 2026
Beneficiarul studiului: Partidul Social Democrat

SURSĂ: Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

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