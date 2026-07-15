Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan nu a putut să pună stăpânire pe AUR, astfel încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică ultimele declarații ale președintelui Nicușor Dan care a numit mincinos partidul AUR ca fiind „anti-occidental”. Potrivit senatorului, Nicușor Dan își dorește instaurarea unui regim personal care să-i permită să conducă singur și autoritar România, motiv pentru care inventează un așa-zis pericol extremist.
În opinia lui Petrișor Peiu, gesturile și atitudinea descalificantă a președintelui reprezintă un argument pentru care AUR nu va susține niciun guvern care să fie emanația lui Nicușor Dan.
„Sper că acum le este limpede tuturor adepților votării guvernelor Tomac-Veștea-posibil Nazare de ce nu era/este posibil ca AUR să voteze vreodată vreo emanație a lui Nicușor Dan!
Președintele Dan, printr-un gest descalificant, ajută la clarificarea totală în zona AUR și a susținătorilor acestui partid.
Pe de altă parte, este o mare ticăloșie la care se pretează omulețul de la Cotroceni: folosirea minciunii la nivel național și promovarea conducerii personale. Nicușor Dan s-a devoalat: este un om mic cu ambiții infinit mai mari decât ii permite Constituția!
Descompunerea mișcărilor lui Dan este cât se poate de facilă. Acesta își dorește un regim personal, să conducă singur și autoritar țara, motiv pentru care și-a inventat și o motivație: să apere țara de asa-zisul pericol anti-occidental!
De ce AUR este singurul partid etichetat de Dan ca fiind anti-occidental, deși acum un an același Dan vorbea de trei partide anti-occidentale? Simplu: pentru că AUR se opune visului lui Nicușor Dan de a conduce singur și direct țara, ignorând regulile democratice.
Evident că AUR nu este deloc anti-occidental, iar Nicușor Dan știe acest lucru, dar omulețul mic cu ambiții mari vrea neapărat să fie Carol al II-lea și nu știe cum. Dacă nu a putut să pună stăpânire pe AUR, încearcă să îl discrediteze , pentru a-și justifica derapajele anti-democratice”, a transmis liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.
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