Salariul minim, anulat de inflația de 10,4%: românii pierd lunar până la 500 de lei

Publicat 23 iul. 2026, 12:16 Actualizat 23 iul. 2026, 12:17 Sursă Realitatea PLUS

Scumpirile din ultima perioadă au redus puterea de cumpărare a românilor, iar creșterea salariului minim de la începutul lunii a fost aproape anulată de inflație. Cele mai recente analize arată că oamenii pierd lunar între 100 și 500 de lei din cauza prețurilor tot mai mari, conform Realitatea PLUS.

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