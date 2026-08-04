Amenzi de peste 550.00 de lei pe litoral. ANSVSA a închis sau suspendat activitatea a 12 unități

Publicat 4 aug. 2026, 12:53 Sursă realitatea.net

ANSVSA a anunţat marţi că a aplicat amenzi de 558.700 de lei, în urma controalelor desfăşurate la 277 de unităţi de pe litoral, în perioada 27 iulie – 2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026.

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