Economie· 1 min citire

TVA mai mare, venituri înghețate: presiune tot mai mare asupra bugetelor românilor

Dorina Barcari

Dorina Barcari

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 21 iun. 2026, 09:24

Creșterea TVA și menținerea înghețării pensiilor și salariilor amplifică dificultățile financiare cu care se confruntă milioane de români. În timp ce prețurile continuă să crească de la o lună la alta, veniturile multor categorii sociale rămân la același nivel, ceea ce reduce puterea de cumpărare și afectează nivelul de trai.

Potrivit analizelor prezentate la Realitatea PLUS, majorarea taxelor se reflectă direct în costul produselor și serviciilor de bază, punând o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor. Specialista în pensii și salarii, Dorina Barcari, a explicat că efectele inflației sunt resimțite tot mai puternic de pensionari și angajații cu venituri fixe, care trebuie să facă față unor cheltuieli în continuă creștere.

În aceste condiții, economiștii avertizează că diferența dintre ritmul de creștere al prețurilor și evoluția veniturilor poate duce la o scădere accentuată a nivelului de trai. Românii sunt nevoiți să aloce sume tot mai mari pentru alimente, utilități și alte cheltuieli esențiale, în timp ce perspectivele privind majorarea pensiilor și salariilor rămân incerte.

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