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Economie· 2 min citire
Bolojan dă vina pe turiști pentru criza carburanților: motivul invocat pentru scumpirile de la pompă
Ilie Bolojan
Publicat4 aug. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
După ce a pus bir pe români cu taxe și impozite mai mari, Ilie Bolojan explică acum problemele cu aprovizionarea cu combustibil. Premierul demis spune că transportul carburanților de la Constanța către depozitele și benzinăriile din țară a fost îngreunat inclusiv de trenurile de călători spre litoral, care sunt numeroase în această perioadă. Cu alte cuvinte, după taxe mai mari, românii care pleacă la mare ajung să contribuie și la criza combustibilului, conform Realitatea PLUS.
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