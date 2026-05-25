Avionul ministrului britanic al Apărării, bruiat lângă granița Rusiei în timpul zborului din Estonia

Un avion al Royal Air Force (RAF) care îl transporta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut probleme cu semnalul GPS în timpul unui zbor efectuat în apropierea frontierei ruse, la întoarcerea din Estonia. Incidentul ar fi durat aproximativ trei ore, potrivit presei britanice.

Oficialul britanic se întorcea în Marea Britanie după întâlniri cu trupele britanice desfășurate în Estonia, stat membru NATO aflat în apropierea graniței cu Rusia. La bordul aeronavei guvernamentale RAF de tip Falcon 900LX se afla și un jurnalist, care a relatat ulterior că „semnalul satelit al avionului guvernamental a fost întrerupt”.

Probleme de conectivitate în timpul zborului

Din cauza perturbării semnalului GPS, sistemele de conectivitate de la bord au fost afectate. Telefoanele mobile și laptopurile nu au mai avut acces la internet, iar echipajul a fost nevoit să folosească metode alternative pentru a stabili poziția aeronavei în timpul zborului.

Potrivit publicației The Guardian, piloții au apelat la sisteme secundare de navigație, inclusiv navigația inerțială. Pasagerii au fost informați că avionul putea continua zborul în siguranță, în ciuda problemelor electronice. Ministerul britanic al Apărării nu a comentat oficial incidentul.

Suspiciuni privind implicarea Rusiei

Deși nu există o confirmare oficială, surse din domeniul apărării de la Londra suspectează că Rusia s-ar afla în spatele bruiajului electronic. Traseul aeronavei putea fi urmărit pe platformele de monitorizare a zborurilor, ceea ce înseamnă că aparatul putea fi identificat în timp real.

Un oficial britanic din domeniul securității a descris situația drept o „interferență rusească iresponsabilă”, precizând că RAF are proceduri standard pentru operarea în condiții de bruiaj GPS și că astfel de incidente nu reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

Autoritățile britanice spun că astfel de interferențe asupra sistemelor GPS nu sunt neobișnuite în apropierea enclavei ruse Kaliningrad și în zonele aflate în vecinătatea Rusiei, unde au fost raportate frecvent activități de război electronic.

Alte incidente recente între Londra și Moscov

Incidentul are loc într-un context deja tensionat între Londra și Moscova. Recent, autoritățile britanice au acuzat avioane de luptă rusești că au interceptat „în mod repetat și periculos” o aeronavă de supraveghere RAF deasupra Mării Negre. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, un avion de tip Su-35 s-ar fi apropiat suficient de mult încât să activeze sistemele defensive ale aeronavei britanice și să afecteze temporar funcționarea pilotului automat.

Cazul amintește și de un episod similar din 2024, când avionul RAF care îl transporta pe fostul ministru britanic al Apărării, Grant Shapps, a fost afectat de bruiaj GPS în apropierea enclavei Kaliningrad, în timpul unei călătorii de întoarcere din Polonia. Atunci, perturbările au durat aproximativ 30 de minute.

Tot mai multe incidente de bruiaj GPS în regiunea baltică

În ultimele luni, mai multe state baltice și nordice au raportat o creștere a incidentelor de bruiaj GPS atribuite Rusiei. Problemele au afectat atât aeronave militare, cât și zboruri comerciale, iar unele companii aeriene au fost nevoite să schimbe procedurile de aterizare sau să suspende anumite rute.

Specialiștii în securitate spun că bruiajul GPS face parte din arsenalul de război electronic folosit de Rusia pentru perturbarea sistemelor de navigație, comunicații și ghidaj ale aeronavelor și dronelor. Fenomenul s-a intensificat în regiunea baltică după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.