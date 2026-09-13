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Claudiu Târziu, 10 răspunsuri care îi conturează viziunea politică: „București”, „Suveranitate”, „Libertate” VIDEO

Claudiu Târziu

Claudiu Târziu

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat13 sept. 2026, 11:26
SursăRealitatea.Net

Europarlamentarul Claudiu Târziu a răspuns rapid la zece întrebări despre România, Europa, economie, libertate și politică, într-un exercițiu în care fiecare alegere a conturat, de fapt, prioritățile sale politice.

Pus să aleagă între Bruxelles și București, Claudiu Târziu a răspuns fără ezitare: „București”. O altă întrebare a vizat raportul dintre suveranitate și integrare. Europarlamentarul a ales „Suveranitate”, indicând astfel prioritatea pe care o acordă acestui principiu.

„Pace” în loc de „victorie”

În ceea ce privește războiul și perspectiva unei soluții pentru conflictele internaționale, Claudiu Târziu a fost întrebat dacă preferă pacea sau victoria, iar răspunsul său a fost scurt: „Pace”.

Pe zona economică, europarlamentarul a fost pus să aleagă între taxe mai mici și ajutoare mai mari. Târziu a optat pentru „Taxe mai mici”.

Întrebat ce preferă între național sau european, răspunsul său a fost: „Evident, național”.

Agricultură sau industrie? Ce a ales Claudiu Târziu

În ceea ce privește prioritățile economice, Claudiu Târziu a fost pus să aleagă între agricultură sau industrie. Europarlamentarul a ales „Agricultură”.

O altă întrebare a vizat raportul dintre libertate și siguranță, iar Târziu a răspuns: „Libertate”.

O alegere cu greutate: politician sau jurnalist?

La întrebarea „Politician sau jurnalist?”, Claudiu Târziu a răspuns: „Greu de spus. Acum, politician”, a răspuns europarlamentarul.

În ceea ce privește rețelele sociale, între TikTok și Facebook, Târziu a ales „Facebook”.

Ultima întrebare a avut, de asemenea, multă greutate, Târziu având de optat între „curaj sau compromis?”. Răspunsul său a fost mai nuanțat: „Uneori trebuie să ai curaj ca să faci un compromis. Dar, curaj.”

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