Cristoiu lansează acuzații dure: „Bolojan vrea să captureze PNL și să-i scoată definitiv din joc pe oamenii lui Veștea”

Publicat 19 iun. 2026, 08:21 Sursă realitatea.net

Dezvăluiri-șoc făcute de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS susține că Ilie Bolojan plănuiește să captureze total PNL în cadrul viitorului congres al partidului. Mai mult decât atât, gazetarul a declarat că premierul interimar va înlătura toți liberalii autentici din formațiune.

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