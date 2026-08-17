Politica· 2 min citire

Cum s-a profitat de criza lui Bolojan. Facturi la energie cu până la 40% mai mari din toamnă

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat17 aug. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS

Românii s-ar putea trezi din septembrie cu facturi la energie electrică mai mari cu până la 40%. Mai mulți furnizori au început deja să le trimită clienților oferte cu prețuri ridicate. În unele cazuri, un kilowatt-oră ajunge la 1,94 lei. Pentru un consumator casnic, scumpirea ar putea însemna aproximativ 80 de lei în plus la factură, chiar dacă nu folosește mai multă energie, conform Realitatea PLUS.

Seceta și oprirea reactorului de la Cernavodă pun presiune pe prețuri

Creșterea de aproape 40% este luată în calcul în cel mai pesimist scenariu. Experții în energie avertizează că o eventuală prelungire a secetei și în lunile de toamnă ar reduce producția de energie. O altă problemă este oprirea reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă. Importurile masive necesare pentru acoperirea consumului s-ar putea vedea direct în facturile plătite de români.

Primele semne ale scumpirii apar deja în ofertele transmise de furnizori. Prețul de 1,94 lei pentru un kilowatt-oră se apropie de pragul psihologic de 2 lei. Clienții care primesc noile oferte ar putea plăti mai mult fără să își schimbe deloc consumul. Astfel, o familie ar putea scoate lunar din buzunar cu aproximativ 80 de lei mai mult doar din cauza noului tarif.

Problemele de pe piața gazelor pot aduce alte scumpiri

Nici situația gazelor naturale nu arată mai bine. Experții avertizează că rezervele din România și din restul Europei sunt mai mici decât în anii precedenți. În același timp, exporturile de gaze din Qatar au scăzut puternic din cauza războiului. Qatar este al doilea cel mai mare exportator de gaze naturale din lume, după Statele Unite ale Americii.

O eventuală criză a gazelor ar pune o presiune și mai mare pe prețurile energiei. Producția de electricitate bazată pe gaze naturale s-ar putea scumpi, iar costurile ar ajunge tot la consumatori. Facturile la căldură ar putea crește și ele odată cu venirea sezonului rece. Românii riscă astfel să plătească mai mult atât pentru curent, cât și pentru încălzirea locuințelor.

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