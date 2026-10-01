Tragedie în Livezile: o femeie care se grăbea să-și ridice pensia a fost lovită mortal de un microbuz

O femeie de 69 de ani a murit joi, în localitatea Livezile din județul Bistrița-Năsăud, după ce a fost lovită de un microbuz în timp ce traversa DN 17. Accidentul s-a produs în apropierea trecerii de pietoni, în fața poștei din localitate, unde femeia mersese pentru a-și ridica pensia.
Potrivit localnicilor, femeia se grăbea să ajungă la poștă și ar fi traversat șoseaua înainte de trecerea pentru pietoni. Martorii spun că zona este una în care au loc frecvent accidente și cer măsuri pentru creșterea siguranței pietonilor.
Impactul a fost puternic, iar femeia a fost aruncată la câțiva metri de locul în care a fost lovită. Un pompier care se deplasa spre serviciu și se afla în timpul liber s-a oprit și a început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.
Medicii au găsit victima în stop cardio-respirator, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, aceasta nu a mai putut fi salvată.
Șoferul a fost testat cu etilotestul
Microbuzul era condus de un bărbat de 42 de ani din Bistrița și circula pe direcția Bistrița – Vatra Dornei. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările producerii accidentului.