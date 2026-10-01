Tragedie în Livezile: o femeie care se grăbea să-și ridice pensia a fost lovită mortal de un microbuz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 18:36

O femeie de 69 de ani a murit joi, în localitatea Livezile din județul Bistrița-Năsăud, după ce a fost lovită de un microbuz în timp ce traversa DN 17. Accidentul s-a produs în apropierea trecerii de pietoni, în fața poștei din localitate, unde femeia mersese pentru a-și ridica pensia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeiedecespensie