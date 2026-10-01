Mobilizare pentru găsirea tânărului cioban din Bistrița-Năsăud: sute de salvatori, câini de urmă și drone îl caută pe Ionuț

Publicat 1 oct. 2026, 14:10 Sursă Bistritenul, Realitatea.net

Operațiune de amploare în județul Bistrița-Năsăud, în a doua zi de căutări a lui Ionuț Alin Constantin, dispărut după ce a dus oile la adăpătoare și nu s-a mai întors acasă. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și drone cu termoviziune sunt mobilizate pentru găsirea tânărului.

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