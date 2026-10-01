Actualitate· 1 min citire

Mobilizare pentru găsirea tânărului cioban din Bistrița-Năsăud: sute de salvatori, câini de urmă și drone îl caută pe Ionuț

Operațiune de căutare in munți (foto: ISU Bistrita)

Operațiune de căutare in munți (foto: ISU Bistrita)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bistrita ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat1 oct. 2026, 14:10
SursăBistritenul, Realitatea.net

Operațiune de amploare în județul Bistrița-Năsăud, în a doua zi de căutări a lui Ionuț Alin Constantin, dispărut după ce a dus oile la adăpătoare și nu s-a mai întors acasă. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și drone cu termoviziune sunt mobilizate pentru găsirea tânărului.

Mobilizare impresionantă de forțe în zona Runcu Salvei, unde sute de persoane îl caută pe Ionuț Alin Constantin, dispărut după ce a plecat cu oile la pășunat. Animalele au fost găsite la adăpătoare, însă tânărul nu a mai ajuns acasă.

După primele căutări desfășurate marți de localnici și voluntari, autoritățile au extins operațiunea în cursul zilei de vineri, 1 octombrie, după cum relatează publicația locală Bistrițeanul. Echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari verifică sistematic terenul prin metoda „căutării periate”, acoperind suprafețe extinse.

Ionuț, un tânăr ciobănaș, căutat de zeci de persoane: a plecat cu turma și nu s-a mai întors. Animalele au revenit singure

Operațiune de căutare in munți

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, la misiune participă aproximativ 50 de polițiști, jandarmi și pompieri, sprijiniți de echipaje canine. În paralel, scafandrii verifică lacurile din apropiere.

Autoritățile iau în calcul toate scenariile posibile privind dispariția. Pentru extinderea zonei de verificare sunt folosite drone, câini de urmă și alte mijloace de intervenție.

„Cu drona verificăm în special zonele deschise. Putem acoperi rapid suprafețe extinse”, a explicat Mircea Baciu, șeful Salvamont Bistrița-Năsăud.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe