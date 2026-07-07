CM 2026: Spania o elimină pe rivala Portugalia, la ultimul turneu mondial al lui Cristiano Ronaldo

Spania va juca vineri, la Inglewood (California) împotriva Belgiei, care a învins Statele Unite cu 4-1.
Rezervă introdusă pe parcurs, Mikel Merino a marcat în primul minut al prelungirilor reprizei secunde și a calificat Spania în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după victoria cu 1-0 în fața Portugaliei, luni, în optimile disputate la Arlington, Texas.
Golul, venit la șase minute după intrarea sa pe teren, duce naționala La Roja în primele sferturi de finală de la câștigarea singurului său titlu mondial, în 2010.
Spania va juca vineri, la Inglewood (California) împotriva Belgiei, care a învins Statele Unite cu 4-1.
Înfrângerea Portugaliei marchează, cel mai probabil, ultima apariție la Cupa Mondială pentru Cristiano Ronaldo, atacantul în vârstă de 41 de ani, care a marcat trei goluri la al șaselea său turneu final mondial, egalând un record de prezențe.
Spre deosebire de argentinianul Lionel Messi, care a câștigat turneul din 2022 la a cincea participare și a ajuns în finala din 2014, Ronaldo își încheie a șasea Cupă Mondială fără să fi disputat o finală. Cea mai bună performanță a Portugaliei în perioada sa la națională a fost calificarea în semifinale la debutul său mondial, în 2006.
Golul victoriei marcat de Merino, primul său la acest turneu după cele șase reușite pentru Spania în preliminarii, a venit după o repriză secundă în mare parte lipsită de evenimente și în urma unei repuneri aparent fără pericol, de la distanță, din afara careului.
Rezervele Ferran Torres și Fabian Ruiz au combinat pe zona centrală și l-au lansat pe Merino singur în careu, iar acesta a finalizat cu un șut pe jos, care l-a învins pe Diogo Costa, ieșit în întâmpinare, mingea intrând lângă bara din stânga.
Inexistent în mare parte a reprizei secunde, atacul Portugaliei a dat semne de viață în căutarea unui egal miraculos. Bernardo Silva a fost cel mai aproape de gol, cu o lovitură de cap trimisă puțin peste transversală, în minutul șase al prelungirilor.
Un gol al Portugaliei ar fi fost însă nemeritat, având în vedere că lusitanii l-au pus foarte rar la încercare pe portarul Unai Simon. Acesta a încheiat meciul cu doar două intervenții, iar Spania rămâne singura echipă de la acest turneu care nu a primit gol.
Spania a început mai bine. Mikel Oyarzabal a trimis pe lângă poartă în minutul 9, după o acțiune excelentă care a desfăcut capcana la offside a Portugaliei, iar opt minute mai târziu, Lamine Yamal și Alex Baena l-au obligat pe Costa la o dublă intervenție.
Portugalia a crescut în joc pe parcursul primei reprize. Ronaldo l-a forțat pe Simon la o paradă spectaculoasă, dar în cele din urmă confortabilă, în minutul 37, iar patru minute mai târziu, șutul puternic al lui Nuno Mendes a fost deviat de Pedro Porro și apoi de transversală.