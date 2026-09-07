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Politica· 1 min citire
Donald Trump va discuta la telefon cu Vladimir Putin după vizita emisarilor la Moscova VIDEO
Publicat7 sept. 2026, 13:06
Actualizat7 sept. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump va discuta la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev. Liderul de la Washington vrea să pună capăt războiului din Ucraina. De altfel, acesta îl va suna ulterior și pe Volodimir Zelenski, care a anunțat că negocierile cu emisarii americani au eșuat. Mai multe informații aflăm de la jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru.
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