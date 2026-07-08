Politica· 1 min citire

O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el

Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video

Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net

Gafă de proporții la Ankara din partea ministrului român al Apărării! Radu Miruță voia să meargă la poza de grup cu legitimația la gât, însă șeful NATO i-a atras atenția în ultimul moment.

Vizibil jenat de faptul că Mark Rutte a remarcat gafa și a râs de el, Radu Miruță și-a dat legitimația jos și a încercat să o ascundă.

Cu toate acestea, fiindcă nu încăpea în niciunul dintre buzunarele sale, ministrul a fost nevoit să o țină în mână, la spate, astfel încât nimeni să nu o vadă.

Demnitarul român a fost singurul care a venit cu legitimația la gât. Până la urmă, Miruță s-a așezat la capătul rândului. Halucinant este că ministrul a publicat pe Facebook poza cu momentul în care Mark Rutte i-a atras atenția.

În mesajul său, susține că doar a făcut o glumă cu șeful NATO pe seama legitimației.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mark rutteradu miruțăsummit natogafa de proportiipolitica

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe