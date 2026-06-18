Sorin Grindeanu: „Dacă mai facem Guvern, o facem fără USR și am o mare problemă cu UDMR!”

Publicat 18 iun. 2026, 12:21 Sursă realitatea.net

Social-democrații s-au reunit într-o ședință crucială la sediul partidului. Discuțiile vin imediat după negocierile tensionate de aseară cu premierul desemnat, Adrian Veștea, la Vila Lac, și în contextul în care votul pentru învestirea noului Guvern ar putea avea loc luni în Parlament.

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