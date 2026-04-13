Trump a refuzat să comenteze rezultatul alegerilor din Ungaria
13 apr. 2026, 15:29
Donald Trump și Viktor Orban
Președintele SUA Donald Trump a refuzat să comenteze asupra înfrângerii categorice suferite de premierul ungar Viktor Orbán în alegerile parlamentare de duminică. Întrebat de jurnaliști despre rezultatul istoric obținut de Peter Magyar, Trump s-a oprit pentru scurt timp, apoi a plecat fără a răspunde.
Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre rezultatul alegerilor din Ungaria. Liderul de la Casa Albă a refuzat să răspundă și a urcat în avion.
„Vă mulțumesc foarte mult”, a răspuns Trump.
Gestul lui Trump atrage atenția după ce, săptămâna trecută, acesta l-a trimis pe vicepreședintele J.D. Vance în Ungaria pentru a sprijini campania lui Orbán, într-o demonstrație de susținere față de liderul conservator de la Budapesta.
Citește și:
- 18:38 - Țara europeană care taie taxele la pompă
- 18:27 - Omul-cheie din AUR, despre soarta clasei politice după sărbători
- 18:13 - Donald Trump, după expirarea ultimatumului dat Teheranului: ”Voi distruge orice navă care se apropie de Strâmtoarea Ormuz”
- 16:00 - Scorul obținut de Uniunea Românilor la alegerile din Ungaria. Care este minoritatea cea mai votată de către poporul maghiar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News