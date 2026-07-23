Sanatate· 2 min citire

Criză de personal la Spitalul Marie Curie: cinci paturi ATI au fost suspendate. Medicul Cătălin Cârstoveanu avertizează: „Expunem la risc” pacienții

Bebeluș

Bebeluș

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat23 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

Este situație critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală. Copiii, în special bebelușii, în stare gravă nu mai pot fi preluați din cauza lipsei de personal. În total, 8 asistenți au plecat, iar spitalul nu poate angaja personal nou pentru că angajările sunt blocate, conform Realitatea PLUS.

Conducerea spitalului Marie Curie a cerut suspendarea a cinci paturi. Șeful secției ATI, Cătălin Cârstoveanu, spune că lucrurile sunt foarte complicate, deși în memorandumul ce ar fi trebuit adoptat deja, sunt prevăzute 22 de posturi de asistenți pentru Marie Curie.

„Un pacient care este îngrijit de... sau trei pacienți care sunt îngrijiți de o asistentă vor fi îngrijiți șase pacienți sau opt pacienți, ceea ce este dezastruos. Asta înseamnă, pe lângă faptul că asistenții nu își mai găsesc împlinirea muncii lor profesionale, ei sunt martori la riscurile grave la care expunem pacienții.

Asta se întâmplă de fapt: expunem la risc. Ca atare, am tăiat cinci paturi, cu acordul Direcției Sanitare, pentru ca să avem un raport corect nurse per pacient, pacienți per nurses. Și, ca atare, și așa eram supra-suprasolicitați din toată țara, vă dați seama ce se întâmplă... Despre asta este vorba.

Este o aberație, nu se poate face vreodată lucrul acesta. Nu se poate face lucrul acesta pentru că nu suntem în postura în care noi să legiferăm asemenea lucruri... reward-ul sau răsplata deosebită a unor persoane care muncesc aici trebuie să vină... trebuie să fie reglementată, legiferată de Ministerul Sănătății. Nu eu aleg trei persoane la care să spunem: „Uite, tu ești așa, tu ești mai bun, tu ești mai puțin”. Este aberant așa ceva”, a declarat medicul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

criza de personal marie curiespital marie curie

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe