Sanatate· 2 min citire

Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat

Spitale România

Spitale România

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 13:13
SursăRealitatea.net

Unele unități medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat.

Deputații din Comisia pentru sănătate au adoptat cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat.

Președintele Comisiei, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, spune că soluția a fost luată ca urmare a crizei de personal și a măsurilor de austeritate ale Guvernului.

Alexandru Rafila: Fiecare minister cu rețea proprie sau UAT care are în subordine un spital va face propuneri pentru scoaterea posturilor la concurs, dar, în momentul de față, legea va permite ocuparea acestor posturi. Sigur că nu poți și este o dovadă de iresponsabilitate, de exemplu, să ai cheltuieli salariale de 90% și să mai vrei să angajezi personal. Important este să faci o strategie și asta înseamnă, până la urmă, management spitalicesc, încât să dezvolți acele zone unde există cerere de servicii medicale, unde există nevoia populației din zona deservită sau de la nivel național, dacă discutăm de institute sau de spitalele mari din București sau din alte centre universitare.

Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect. Votul final este programat în această săptămână.

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