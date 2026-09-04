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Sanatate· 2 min citire
Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, pentru spitale și digitalizare
Spital
Publicat4 sept. 2026, 15:40
Actualizat4 sept. 2026, 15:42
SursăRealitatea.net
Ministerul Sănătății a virat, în această săptămână, sume care depășesc 1 miliard de lei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banii sunt direcționați către informatizarea unităților medicale, investiții în infrastructura sanitară și extinderea unor servicii destinate pacienților.
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