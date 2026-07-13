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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este greu să ne concentrăm?
De ce ne fuge atenția și de ce ne este tot mai greu să ne concentrăm? Nicole Păcuraru, explică factorii care ne afectează concentrarea și soluțiile pentru a ne recăpăta echilibrul mental.
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