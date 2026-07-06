Fraudă la BAC: cei cinci suspecți din rețeaua care ar fi vândut rezolvările subiectelor, plasați sub control judiciar

Cei cinci suspecți reținuți în dosarul privind fraudarea examenului de Bacalaureat au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat, încă din 2023, o rețea prin care subiectele de examen erau fotografiate în timpul probelor, rezolvate în timp real și transmise candidaților, contra unor sume de bani.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat luni că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei cinci inculpați, care au fost reținuți anterior în dosarul privind fraudarea examenului de Bacalaureat.
Totodată, față de aceștia a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Ancheta vizează infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor naționale.
Anchetatorii: Rețeaua ar fi funcționat din 2023
Potrivit procurorilor, probele administrate până în prezent indică faptul că, în perioada 2023–2026, cei cinci inculpați ar fi creat și consolidat o rețea organizată pentru fraudarea examenului de Bacalaureat.
„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2023–2026, cei cinci inculpați au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenelor, pentru obținerea unor sume de bani”, au transmis anchetatorii.
Potrivit acestora, la fiecare sesiune de Bacalaureat, zeci de candidați ar fi beneficiat de acest sistem.
Cum funcționa mecanismul de fraudare
Anchetatorii susțin că unii candidați fotografiau sau filmau subiectele imediat după începerea probelor scrise și le transmiteau prin mijloace de comunicare la distanță, în timp ce acestea aveau încă caracter nepublic.
Subiectele erau apoi rezolvate rapid de alte persoane din rețea, iar răspunsurile ajungeau la candidații aflați în sălile de examen prin intermediul unor dispozitive electronice și al unor căști ascunse.
Potrivit procurorilor, sumele de bani încasate de la candidații care promovau examenul erau împărțite între toți membrii rețelei, în funcție de rolul fiecăruia.
Obligațiile inculpaților în perioada de control judiciar
Pe durata controlului judiciar, cei cinci inculpați au obligația de a nu lua legătura între ei și nici cu ceilalți participanți la activitatea infracțională cercetată.
De asemenea, procurorii le-au atras atenția că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu o măsură preventivă mai severă, respectiv arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în presupusa rețea de fraudare a examenului de Bacalaureat.