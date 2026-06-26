Accident cu ATV în zona barajului Colibița. Salvamontiștii și echipajele SMURD intervin pentru salvarea unei persoane rănite

O intervenție de urgență este în desfășurare, vineri, în Munții Călimani, după ce o persoană a fost rănită într-un accident cu un ATV produs într-o zonă greu accesibilă din apropierea barajului Colibița. La fața locului au fost mobilizate echipe Salvamont și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei.

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