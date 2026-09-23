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Alarmă falsă pe munte. Salvamontiștii explică de ce zgomotele terifiante nu indică mereu prezența unui urs | VIDEO
FOTO: Captură video
Salvamont Suceava le explică turiștilor de ce apelarea numărului de urgență 112 trebuie făcută doar în situații de pericol real, nu și la auzul unor sunete ciudate.
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