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Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare din cauza excesului de pesticide

Alertă alimentară în România

Alertă alimentară în România

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 19:51
Sursărealitatea.net

Un produs alimentar vândut în rețeaua Profi a fost retras urgent de la comercializare după ce analizele au indicat depășirea limitelor legale pentru reziduuri de pesticide.

ANSVSA a anunțat rechemarea lotului „Orlando Stafide aurii 100 g”, origine Siria, lot L 2004 268, cu termen de valabilitate 30.04.2027. Măsura vizează toate magazinele Profi din țară.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, să îl distrugă sau să îl returneze în perioada 27.07.2026–10.08.2026, primind contravaloarea fără a fi necesar bonul fiscal.

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