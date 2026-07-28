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Imagini virale pe Transfăgărășan: un urs, la câțiva centimetri de un turist. Tânărul pare să nu-l observe VIDEO

Imagini halucinante pe Transfăgărășan

Imagini halucinante pe Transfăgărășan

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 14:58
Sursărealitatea.net

O plimbare pe Transfăgărășan s-a transformat într-un moment extrem de periculos pentru un turist, surprins de un urs care s-a apropiat la doar câțiva centimetri de el. Scena halucinantă a fost filmată de un alt participant la trafic aflat, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, creând un val de reacții din cele mai diverse.

În imaginile apărute în mediul online se vede cum tânărul, preocupat de telefonul mobil, nu pare să observe că animalul sălbatic se apropie încet din spate. La un moment dat, ursul ajunge atât de aproape încât îi miroase piciorul, în timp ce turistul pare să nu realizeze pericolul în care se află. Abia când animalul intră în câmpul său vizual, acesta reacționează și fuge spre mașină, reușind să se adăpostească înainte ca situația să escaladeze.

Potrivit informațiilor apărute online, filmarea ar fi fost realizată în urmă cu două zile pe Transfăgărășan și a stârnit numeroase reacții. Mulți internauți au criticat comportamentul turistului, considerând că acesta a dat dovadă de inconștiență și a ignorat riscurile asociate apropierii de animalul sălbatic. Unii au comentat întreaga scenă cu ironie, spunând că „și ursul părea confuz” de lipsa de reacție a bărbatului.

Autoritățile reamintesc în mod constant că apropierea de urși sau oprirea pentru a-i fotografia ori hrăni reprezintă un risc major. Turiștii sunt sfătuiți să rămână în autoturisme atunci când observă animale sălbatice și să păstreze o distanță de siguranță pentru a evita incidentele.

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