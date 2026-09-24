Două femei au murit într-un accident pe DN 6. Microbuzul în care se aflau, strivit între două TIR-uri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 17:59

Două femei au murit joi, 24 septembrie, într-un accident produs pe DN 6, în județul Caraș-Severin. Microbuzul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune cu două TIR-uri, în afara localității Vălișoara. Victimele au fost găsite decedate în urma impactului.

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