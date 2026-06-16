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Fetiță de 12 ani, grav rănită după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 16 iun. 2026, 13:50

Un accident grav a avut loc într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud, unde o fetiță de 12 ani a fost lovită violent de o mașină, la scurt timp după ce ieșise de la școală.

Copila, elevă în clasa a cincea, se afla pe trotuar când autoturismul a ajuns în zona pietonală. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, fata a observat pericolul și a încercat să se ferească, însă nu a mai reușit.

În urma impactului, salvatorii au găsit-o inconștientă. Alte două persoane, o fată de 11 ani și o femeie de 31 de ani, au fost rănite în același accident. Trei autoturisme parcate pe marginea drumului au fost, de asemenea, avariate grav. Victimele au fost transportate la spital, iar pentru fetița de 12 ani, aflată în stare gravă, s-a decis transferul cu elicopterul SMURD la un spital din Mureș.

Polițiștii au deschis o anchetă. Șoferul, în vârstă de 59 de ani, a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca acesta să fi adormit la volan.

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